2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。謎の令嬢・新海映里役として長濱ねるの出演が決定！ミンソク（志尊淳）が追放された、韓国の財閥と取引のある日本の会社の令嬢・映里。ミンソク、桃子（仁村紗和）、拓人（京本大我）にとって、敵となるのか？味方となるのか？それとも…⁉ その存在に注目してほしい。当記事では、長濱のコメントを紹介。