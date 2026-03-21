4月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。Ｗ主演を務める波瑠と麻生久美子が登場するポスタービジュアルを初公開！ポスタービジュアルには、オープンカーに乗って旅に出る2人の主人公、文学オタクのバーのママ・野宮ルナ（波瑠）と、家庭で居場所をなくした専業主婦・沢辻涼子（麻生久美子）が登場。2人は笑顔で肩を寄せ合い仲睦まじい様子を見せているが、そ