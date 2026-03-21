ドジャースの大谷翔平投手（31）は20日(日本時間21日、パドレスとのオープン戦に「1番・DH」で出場する。ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で準々決勝敗退後、チームに戻った大谷は、合流後初めて打席に立つことになる。ドジャースの開幕投手を務める山本由伸投手（27）もWBCからチーム合流後、初登板となる。