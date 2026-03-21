「ホロライブ」所属のVTuber・戌神ころねさんが、21日までに自身のチャンネルで人気ゲーム『ぽこ あ ポケモン』を実況。念願の推しポケモンと出会い、限界化してしまった。【動画】戌神ころねさんと推しポケモンの邂逅シーン（2：31：22ごろ）本作は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンを操作し、ポケモンたちが気に入る街を自由に作る「ポケモン」シリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム。ころねさんは、草