歌手の西野カナが19日までにインスタグラムを更新し、37歳の誕生日を迎えたことを報告。バースデーショットを披露すると、ファンから祝福の声が集まった。【別カット】金髪ロング＆シースルートップスの最新ショット西野が「37歳になりました」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には金髪ロング、シースルーのトップスという装いの彼女の笑顔や凛々しい表情が収められている。投稿の中で西野は「お祝い