ママ友から毎回大量の不要な「おさがり」をもらい、クローゼットも心も限界だったC美さん。気を遣って断れず、モヤモヤを抱え込んでいた彼女でしたが、夫の一言をきっかけに勇気を出してみると……？ 気遣い屋さん必読の、ママ友エピソードです。 「おさがり、どうぞ♡」 これは、娘より1歳年上の女の子を持つママ友・A子さんとの間で起こった話です。 このA子さん、会うたびに「うちの子のおさがり、よかっ