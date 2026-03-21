◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ１１―０ヤンキース（１９日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１９日（日本時間２０日）、ＷＢＣ日本代表から再合流後２戦目でマルチ安打をマークした。ヤンキース戦に「７番・三塁」で先発し、４回無死一塁で左前安打を放つと、５回無死一塁では中堅フェンス直撃の二塁打。３打数２安打で守備でも好プレーを見せるなど攻守で躍