自身のXを更新ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したドミニカ共和国代表のフェルナンド・タティスJr.（パドレス）が自身のXを更新。大会オフィシャルグローバルパートナー「伊藤園」とのコラボ企画が話題となる中で、人柄への好感度が上昇している。タティスJr.は1次ラウンド試合後の記者会見で、壇上の「お〜いお茶」を手にして「Call Me」と発言。同社へ「恩を売ったぞ」とばかりに、左手を耳に当てる“電話