ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』特別編に出演。三浦が幼少期に行っていた習い事を明かした。【写真】番組収録でも…ギュッと手をつなぐ“りくりゅう”ショートプログラム（SP）5位から、フリースケーティング（FS）では世界歴代最高得点の演技で、オリンピック史上最大といわれる“大逆転V”を果たし