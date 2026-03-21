21日午前6時19分ごろ、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は奄美大島近海で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、鹿児島県の宇検村と瀬戸内町です。【各地の震度詳細】■震度3□鹿児島県宇検村瀬戸内町■震度2□鹿児島県奄美市大和村鹿