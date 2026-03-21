梅宮アンナさんは、自身の乳がんとの闘病をSNSなどで積極的に発信してきた。その原動力には何があったのか。いま改めて闘病生活を振り返る。【画像】服用している薬を袋から取り出して説明する梅宮アンナさん◆◆◆人間ってちゃんと忘れるようになっているんだな「私が抗がん剤の治療を終えたのは去年の3月なので、もうあれから1年が経つんですね」モデル・タレントの梅宮アンナさん（53）はそう言うと、「そのことをどう受け