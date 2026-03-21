テレビ東京は26日から、Z世代を中心に大きな支持を集めるクリエイター・タレントが所属する芸能プロダクション「seju」のメンバーが出演する新番組『seju放課後じゃーなる』を配信・放送する。【番組カット】学校に登場した「seju」のメンバー本番組は、sejuメンバーが記者見習いとなり学校やテーマパークなどに取材に行き、自力でバズりネタを探す。記事にするべく、身体を張ってリアクションにチャレンジしたり、現役高校生