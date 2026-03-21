快速「みえ」用として登場名古屋から伊勢・鳥羽方面の鉄道輸送は、長年にわたり近鉄が担ってきました。国鉄も線路はつながっていましたが、所要時間と運行本数の両方で近鉄に分があり、1973（昭和48）年に短絡ルートの伊勢線（現・伊勢鉄道）が開通しても、近鉄一強は変わりませんでした。【特急並みに豪華！】キハ75形気動車の車内を見る（写真）しかしJR発足後の1990（平成2）年、JR東海は快速「みえ」（名古屋〜伊勢市・鳥