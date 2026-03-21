発火や爆発などの事故により、近年、安全性が強く叫ばれるようになったモバイルバッテリー。電車内でも持ち込みに関するアナウンスをよく聞くようになりました。ちなみに、現状、飛行機内への“預け入れ荷物”でのモバイルバッテリー持ち込みは禁止されていますが（手荷物は問題ナシ）、今年の2月末に飛行機内へのモバイルバッテリーの持ち込みに関する安全基準変更案も公表されており、今後さらに厳格化される見通し。モバイルバ