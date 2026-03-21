「多くの女性は40代以降、更年期を迎えると女性ホルモンが低下し、骨代謝のバランスも崩れて骨密度も急激に減ってしまいます」【写真】見た目も味わいもまるでマルゲリータ！骨を鍛えられる簡単スープと話すのは、管理栄養士・料理研究家の柴田真希さん。放っておいたら“骨粗しょう症予備軍”になるリスクもあるという。そのために必要なケアとは？骨は身体の土台！しっかり鍛えて骨美人になろう「カルシウムはもちろん、タンパ