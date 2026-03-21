原油備蓄放出始まる、12月初旬頃までに海峡封鎖が解除されていれば、供給途絶はないアメリカとイスラエルによるイラン攻撃を機にした中東情勢の緊迫は、イラン側の反撃もあって、原油輸送の要路であるホルムズ海峡が事実上、封鎖されることになり、世界を巻き込む事態になった。原油の供給不安や原油価格高騰で、1970年代の石油ショックの再来ととらえる見方もあるが、当時と違うのは、原油備蓄があることだ。政府は、G7との