レアルソシエダの久保建英は左太腿裏の肉離れで、4月の復帰を目指してリハビリ中（写真：なかしまだいすけ/アフロ）ミラノ・コルティナ冬季五輪、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）という2026年のビッグイベントが幕を閉じ、スポーツファンの視線はサッカーのW杯北中米大会（現地時間6月11日開幕）へと向けられている。8大会連続8度目の出場で初の優勝を目指す日本代表は、月末に欧州遠征を行い、スコットランド代表