好調の細川には開幕戦でも期待がかかる(C)産経新聞社プロ野球開幕まであと1週間を切った。中日はオープン戦の勝率5割以上を確定させ、ある程度の手応えを掴んでシーズンに臨めることだろう。本稿では3月27日に迫った開幕戦のオーダーを予想してみたい。【動画】左翼手は一歩も動けず…中日サノーの特大2ランをチェック先に、前提情報をまとめておく。今年の開幕戦は敵地・マツダスタジアムでの広島戦。相手は左の床田寛樹を