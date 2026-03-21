暗殺されたラリジャニ国家安全保障最高評議会書記らの葬儀に集うイラン国民（写真：ロイター/アフロ）イラン情勢がエスカレートしている。米国はイラン産原油の9割を処理しているとされるカーグ島を攻撃。イランはUAE（アラブ首長国連邦）やカタールなど湾岸諸国に報復している。イランを専門にする同志社大大学院教授の中西久枝氏は「イランの戦略は『この戦争は間違っていた』とアメリカに思わせることだ」と分析する。（湯浅大