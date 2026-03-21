２０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４４３・９６ドル安の４万５５７７・４７ドルだった。下落は３営業日連続。中東での軍事衝突が長期化するとの懸念から、投資家のリスク回避姿勢が強まった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は４４３・０８ポイント安の２万１６４７・６１だった。（ニューヨーク支局木瀬武）