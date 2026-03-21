オープン戦で先発したドジャース・山本＝2月、テンピ（共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ機構は20日、各球団の開幕投手を発表し、日本勢ではドジャースの山本だけが入った。山本は26日午後5時30分（日本時間27日午前9時30分）開始の本拠地ダイヤモンドバックス戦で2年連続の大役を務める。千賀のメッツはペラルタ、今永のカブスはボイド、今井のアストロズはブラウン、菊池のエンゼルスはソリアーノ、菅野