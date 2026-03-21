3連休中日のきょうは、西日本や東日本を中心に晴れてお出かけ日和になるでしょう。関東の寒の戻りも解消して、春本番らしい暖かさの所が多くなります。けさは本州を挟んで2つのまとまった雲がありますが、本州付近は広い範囲で西日本・東日本を中心に目立った雲がなく、晴れている様子がわかります。関東は今週、南部を中心に雲がとれにくく、日差しの少ない日が多くなりました。ただ、けさはもう、その雲もとれています。きょう、