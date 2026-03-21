高市首相はトランプ大統領との日米首脳会談を終え、帰国の途につきました。ワシントンから中継です。会談前には、トランプ大統領から無理難題を要求されるのでは、と緊張感が漂っていましたが、ある官邸関係者は「何とか切り抜けた印象だ」と語っています。高市首相は、満面の笑みを浮かべて、手を振りながら政府専用機に乗り込みました。ある政府高官は、「会談は成功裏に終わった」と胸をなでおろしています。その首脳会談では、