小泉八雲は妻セツとの間に長男、次男だけでなく、51歳のときに三男、53歳のときに長女をもうけた。その家庭生活を、詩人の萩原朔太郎が「小泉八雲の家庭生活室生犀星と佐藤春夫の二詩友を偲びつつ」（昭和16年）にまとめている。一部を紹介する――。※本稿は『ちくま日本文学036萩原朔太郎』（筑摩書房）の一部を再編集したものです。■ハーンは純日本風の住まいを好んだヘルンの生活様式は、全く純日本風であった。彼はいつ