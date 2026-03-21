北朝鮮がロシアへの派兵で死亡した兵士の遺族に対し、平壌の高級住宅を提供する際、異例となる朝鮮労働党中央委員会名義の入居証を発給していたことが分かった。遺族を対象とした特別な優遇措置であり、体制への忠誠を象徴する存在として位置付ける狙いがあるとみられる。朝鮮労働党機関紙「労働新聞」は20日付紙面に、「偉大な愛と義理の世界が広げた激情の海」と題した記事を掲載。平壌・和盛地区の新興住宅地「セッピョル（1