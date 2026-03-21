今日21日(土)は、花粉の飛散が増え、東海から東北にかけて「極めて多い」や「非常に多い」予想です。間もなくヒノキ花粉も本格化する予想のため、引き続き花粉対策は万全にしてお過ごしください。東海や北陸、東北で「極めて多い」予想今日21日(土)は、北日本は昼頃にかけて発達した低気圧の影響で荒れた天気となりますが、東〜西日本では高気圧に覆われて広く晴れるでしょう。暖かい空気も流れ込み、昼間は春本番を思わせるような