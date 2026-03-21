「オープン戦、ソフトバンク４−３広島」（２０日、みずほペイペイドーム）広島・菊池涼介内野手（３６）が２０日、今年自身初本塁打となる一時勝ち越しのソロを放った。開幕まで１週間を切った中、ここまで「いい感じにきているんじゃないかな」と充実感を漂わせる。実績を度外視した横一線の競争でもしっかりと結果を残し続け、プロ２年目の２０１３年から続く開幕スタメンへ突き進む。２０代の若手がズラリと並ぶスタメン