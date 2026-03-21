草原の山林化を防ぎ、草木の芽吹きを促す春の風物詩「野焼き」が、大分県九重町の飯田高原一帯で実施されている。8日には、国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録されたタデ原湿原などに火が入った。飯田高原では、牛馬の採草放牧地として草原を維持するため、野焼きをしていたが、昭和40年代には衰退した。景観を取り戻そうと約30年前、野焼き実行委員会が発足した。準備は前年の夏に始まる。火が燃え移らないよう