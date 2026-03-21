大分地裁・家裁の柴田寿宏新所長（61）が19日、着任の記者会見を開き「ネット社会の進展で、裁判所に求められる案件が急速に複雑困難化の度合いを増している。充実した司法サービスを提供できるよう努力する」と抱負を述べた。2月6日付で着任した。5月21日に民事訴訟の手続きが全面的にデジタル化される。「円滑な導入に向けて準備を進める。民事以外での導入にも注力しなければならない」と語った。柴田氏は岡山県出身。東