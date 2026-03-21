長崎県対馬市美津島町加志の海岸で、アオサの収穫が始まった。干潮時には網が姿を現し、緑色のじゅうたんを敷いているように見える。地元の住民らが張った網には10センチほどに育ったアオサも見られ、主婦たちが腰をかがめて丁寧に摘み取っていた。収穫作業をしていた主婦は「今年は少雨の影響なのか生育が遅く、収穫は例年より1カ月以上遅れているが、これから忙しくなります」と話していた。アオサは吸い物や天ぷらなど