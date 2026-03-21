第98回選抜高校野球大会の第2日の20日、21世紀枠で出場した長崎西（長崎市）は初戦で、滋賀学園（滋賀）に4−5で惜敗した。75年ぶりセンバツ出場の勇姿を見せたナインに、生徒や保護者、卒業生が埋めた満席のスタンドが惜しみなく拍手を送った。アルプススタンドのチケットは2500枚が完売。同校野球部OBの松尾武明さん（90）は、同じく同校野球部OBで45年前に夏の甲子園に出た息子の悟（さとる）さん（62）と、長崎から足を運