長崎歴史文化博物館（長崎市立山1丁目）では、地元の長崎西の試合を観戦するパブリックビューイングが催され、卒業生らが見守った。拍手を交えながら応援していた長崎市の会社員大柳敦子さん（61）は、長崎西の卒業生。1981年夏に同校が甲子園に出場した際、吹奏楽部員としてスタンドにいたという。ノーヒットに抑えられて負けた当時を思い出し、「初回にヒットが出て、ほっとした」と胸をなで下ろした。善戦した同高ナイン