佐賀城の堀に浮かべたこたつから桜並木を眺める「堀日和」が20日、佐賀市の佐賀城公園で始まった。家族連れなどが参加し、水面で暖を取りながら非日常的な風景を楽しんでいた。29日まで。堀の歴史や役割を知ってもらおうと、県が初めて企画。県によると、佐賀城は佐賀平野の低い土地にあることから、堀を大きくすることで防衛力を高めていたという。ボート遊びが行われていた時期もあり、昨年6月からは佐賀市が大雨の際に堀を