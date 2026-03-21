佐賀県鳥栖市は19日、2023年度と25年度に実施した物価高騰に伴う支援給付金について、里子を養育する2世帯に計27万円の支給漏れがあったと発表した。今月末までに支払う予定。市地域福祉課によると、給付金は低所得世帯や里子など特別な配慮が必要な人がいる世帯が対象。昨年12月に里親から給付対象について問い合わせがあり、未支給が判明した。同課の情報収集が不十分だったことが原因で一部の里子世帯に周知文書の送付が