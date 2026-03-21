日米同盟は重要だが「法の支配」の原則をゆるがせにしてはならない。日本は今後もこの姿勢を貫くべきだ。高市早苗首相が訪米し、トランプ米大統領と会談した。最大の焦点は、イスラエルと共にイランを攻撃している米国への支援だった。トランプ氏はイランが事実上封鎖しているホルムズ海峡の安全確保を目的に、北大西洋条約機構（NATO）の加盟国や日本、韓国などに艦船の派遣を求めた。思うような賛同が得られずに取り下げ、