佐賀県嬉野市内の事業者や住民が観光などの地域資源を生かしたまちづくりについて考える「うれしの未来づくり塾」が9日、同市嬉野町の老舗旅館「大村屋」で開かれた。参加した約20人がまちの現状や課題を共有した上で、具体的な活性化策について意見を交わした。西九州新幹線の開業をきっかけに新しい観光の可能性を探り、その後の持続的な発展を担える人材を育てようと、嬉野市が2021年度から続けている。本年度は事業者向