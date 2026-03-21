充実の泳ぎで連覇を成し遂げた。女子100メートル平泳ぎを鈴木（福岡県遠賀町出身）は1分5秒60の好タイムで制し「派遣標準記録も切れたし目標達成。合格点を取れてよかったという思いが強い」と納得の笑顔で表彰台に立った。台頭する若手と競り合った展開が、一層女王の闘志をかき立てた。2位だった20歳の加藤との争いでは「多分75メートルぐらいまでほぼ同じぐらいだった。最後の25メートルはもう自分の経験値を生かし、絶対負