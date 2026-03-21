やはりホークス打線にこの男は欠かせない。首痛から5試合ぶりに復帰した柳田が2打数2安打2打点。オープン戦最終盤に周囲の不安を一掃した。「打席の感覚、体の状態も普通です」。試合に出れば「普通」でも敵にとって脅威になる。広島の開幕投手・床田に対し、初回2死から右前打。2点を追う三回は2死一、三塁の好機で迎えた。外寄りの直球を捉え、右中間を破る同点2点二塁打。「しっかりいいスイングができた。タイムリーにつな