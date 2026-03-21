ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）組の周東と牧原大がオープン戦に初出場した。周東は2番中堅で八回まで出場。三回2死二塁の場面では自慢の快足を飛ばして二塁内野安打をマークした。牧原大は無安打に終わったが、安定した二塁守備を見せた。小久保監督は「明日（21日）が近藤が入るので」と説明。同日の広島戦はベストオーダーで臨むことになりそうだ。