赤く染まった三塁側アルプスの声援を受けた長崎西は1点差で惜敗した。「あと一歩だった」。宗田監督は1951年春以来75年ぶりの勝利に届かず悔しさを見せた。今大会出場校で初めて指名打者を使わずに臨んだ。前回の甲子園出場だった81年夏は愛知・名古屋電気（現愛工大名電）の工藤公康（ソフトバンク元監督）にノーヒットノーランを喫して初戦敗退。51年夏以来の安打はいきなり出た。初回1死一塁で3番芦塚が中前へ。「結果は考