神村学園打線がプロ注目の織田から2点をもぎ取った。三回に2番田中が右中間への適時二塁打を放ち先制。4番川崎の右犠飛で2点目を挙げた。「自分が打てたのもうれしいけどチームが勝てたのがうれしい」と田中は勝利を喜んだ。昨夏の甲子園は5番で出場しながら3打数無安打2三振に終わりチームも初戦敗退。「3年生を勝たせられず、自分のふがいなさを感じた」と7カ月後に悔しさを晴らした。川崎は「自分はつなぐ4番。狙い通りの打撃