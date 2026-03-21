開幕投手の上沢がオープン戦の最終登板に臨んだ。2回2/3で46球を投げ、3安打2失点。5三振を奪った。二回に振り逃げ（記録は三振と暴投）で先制され、三回は佐々木に適時二塁打を許した。「開幕戦のいろんな（日本ハムの）打者を想定して投げた。納得いかないところもあったが、反省するところは反省してレギュラーシーズンに向けて準備したい」と1週間後を見据えた。