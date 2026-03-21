▽1回戦九産大九産1―0修猷館柏陵7―4香椎工香椎11―1伝習館（五回コールド）沖学園16―0久留米学園（五回コールド）▽2回戦星琳7―0大和青藍（七回コールド）田川8―1光陵（七回コールド）小倉東7―5八幡工希望が丘7―0八幡（七回コールド）戸畑工2―1須恵（延長十回タイブレーク）常磐5―4折尾愛真太宰府9―2有明高専（七回コールド）中村学園三陽7―0浮羽工