抜群の制球力で抑えてきたが、最後に大ピンチを迎えた。2点リードの九回2死満塁。神村学園の右腕龍頭は追い込んでから外角スライダーでバットに空を切らせた。今大会初の完封で前回王者横浜を破った瞬間、170センチの体で力強くガッツポーズを繰り出した。龍頭は130キロ台の直球とフォークを駆使したが、最後の場面について捕手の川本は「打者の表情を見て少し舞い上がっていたようなので、外に逃げる系の球に手を出してくれる