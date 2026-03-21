佐賀市唐人で40年以上営業し、ランドマーク的な存在になっていた「ビジネスホテル一条」が、無人ホテル「KANSEI null（カンセイヌル）佐賀」として再オープンした。不動産投資事業などを展開するエルプラス（東京）が改装を手がけた。赤レンガ造りの建物はそのまま生かされており、西洋風の雰囲気が再び人目を引いている。