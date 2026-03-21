サッカーのサニックス杯U−17（17歳以下）女子サッカー大会2026（西日本新聞社など後援）が20日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで開幕した。高校とクラブの強豪16チームが予選リーグ8試合を戦い、2連覇を狙うINAC神戸レオンチーナなどが白星発進した。決勝は24日。【予選リーグ】INAC神戸レオンチーナ3−0日本航空高（山梨）、八女学院高（福岡）0−0（PK4−3）高川学園高（山口）、神村学園高（鹿児島）5−0湘南U−18、