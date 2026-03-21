30日まで、福岡市・天神のソラリアパークサイドギャラリー。市内4カ所でまり作りを指導する同市西区の古川まさえさんや、40〜90代の生徒ら約40人の作品を展示。色とりどりのまりや、健康長寿を願う縁起物などを下げた飾りが並んでいる。観覧無料。古川さん＝090（1360）3122。