＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞15人の日本勢が出場している米国女子ツアーは第2ラウンドが進行している。日本勢の先陣を切ってスタートした渋野日向子は前半1バーディで折り返したが、後半のアウトで2ボギーと落として「73」。トータル2オーバー・暫定88位タイと予選通過は厳しい位置でホールアウトした。【写真】渋野投入の最新1W『ZX