ホルムズ海峡付近の貨物船＝11日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は反発した。米イスラエルとイランの交戦が続く中、トランプ米政権による中東への追加派兵報道などを受け、供給混乱への不安が強まった。指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しは前日比2.18ドル高の1バレル＝98.32ドルで取引を終えた。欧州の代表的な原油指標である北海ブレント原油先物も112ド