鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30〜9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。3月のマンスリーゲストは、俳優・モデルとして活躍しながら、プロ雀士としての顔も持つ佐野ひなこさん。７日（土）の放送では、土曜日の朝のルーティンなどについて語りました。（左から）ゲスト